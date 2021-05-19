اتحاد البرلمان الدولي يعترف بمجلس النواب اليمني كممثل شرعي



مؤكدًا على أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.



وأوضح "العسومي" أن مسألة اعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني كانت إحدى القضايا الثابتة خلال مباحثاته المتعددة التي أجراها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار سعي البرلمان العربي إلى ترسيخ نهج جديد في الدفاع عن القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، كأحد محاور إستراتيجية عمله الجديدة.



وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوة الهامة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني الشقيق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.



وأعرب "العسومي" باسم البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لكل من دعم وساند هذه الخطوة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، مشددًا على أنه انتصار لصوت الحق والشرعية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني.



وشدد "العسومي" على أنه لن يألو جهدًا في الاستمرار في الدفاع عن عدالة القضية اليمنية داخل الاتحاد البرلماني الدولي وكافة المحافل البرلمانية الإقليمية، حتى تتحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الانقلاب الحوثي البغيض واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية.



أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بمجلس النواب بالجمهورية اليمنية كممثل شرعي للشعب اليمني الشقيق داخل الاتحاد.