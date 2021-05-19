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صادرات إيران النفطية تنخفض في مايو مع تراجع مشتريات الصين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
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 خلصت ثلاثة تقييمات إلى أن صادرات النفط الإيرانية، التي كانت في اتجاه صعودي تزامنا مع إحراز المحادثات تقدما في اتجاه إحياء اتفاق 2015 النووي، انخفضت منذ بداية مايو، مما يعكس تراجع الطلب من الصين.

ترتفع صادرات النفط الإيرانية منذ أواخر 2020 رغم تشديد العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتولت إدارة جو بايدن السلطة في يناير، متعهدة بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الذي انسحب منه ترامب.

وقال مصدر تجاري في 14 مايو، إن بترو لوجستكس، التي تتتبع تدفقات النفط، أبلغت عملائها بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر في مايو، من حوالي 703 آلاف برميل يوميا في أبريل، عازية ذلك إلى تباطؤ تسليمات مصافي التكرير الصينية المستقلة.

وقالت بترو لوجستكس التي مقرها جنيف لرويترز يوم الثلاثاء إن الرقم يجري تحديثه مع ظهور مزيد من المعلومات.

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