نقابة المهن الرياضية تثمن مجهودات مصر لإعادة إعمار قطاع غزة

أكدت النقابة العامة للمهن الرياضية في بيانا رسميا علي تأييدها المطلق للجهود العظيمة التي تقدمها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بتخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة بمثابة حرصا علي استقرار القطاع المنكوب بما يدعم الأمن القومي العربي بشكل مباشروجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري





من جانبه دعا الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية المجتمع الدولي للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للشعب الفلسطيني الذي تضرر من جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم مؤكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة هو واجب إنساني وعربي واقليمي





أشاد ندا بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية لمتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار والتي يثمنها جموع الرياضيين ممثلة في مجلس النقابة العامة والعاملين بها ومجالس ادارات النقابات الفرعية لكونها ترجمة فعلية لعقيدتنا الراسخة أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى