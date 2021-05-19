رئيس مدينة ابشواى: تسليم الموقع وبدء أعمال تغطية مصرف أبو جنشو بطول ٥٥٠ متر



- إستكمال أعمال خطة رصف الطرق بمركز ابشواي



- إزالة فورية لحالة بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بقرية طبهار



رئيس مدينة ابشواى: خطة تحسين مناسيب مياه الشرب مستمرة بكافة قري المركز وتركيب موتور رفع بقوة ٢٥ حصان بابوكساه









جديرا بالذكر أن هذا المشروع متوقف منذ عام ٢٠١٦ وسيتم تغطيته توسعة للطريق وإنهاء للشكل السئ والغير حضاري وحرصا على سلامة المواطنين، حيث تعرضت بعض المركبات في السابق للسقوط في المصرف بخلاف إلقاء بعض المخالفين للقمامة والقاذورات به.



كما تفقد اليوم الاربعاء، مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، إستكمال أعمال خطة رصف الطرق والشوارع بمركز ابشواي، حيث تم اليوم إستكمال فرد الطبقة الأخيرة من الأسفلت بالشارع الرئيسي امتداد شارع الجمهورية ابتداءً من أمام البنك الأهلي وصولا إلي بعد منطقة كازيون.



جديرا بالذكر أن هذه الأعمال متوقفة من خطة الرصف منذ ثلاث سنوات وتم تنفيذها حفاظًا على المال العام.



حيث صرح مراد مسعود رئيس المركز، أن أعمال الرصف تتم تباعا، حيث تم فرد السن بشارع الجلاء وشارع المركز استعدادا لرصفهما وكذلك سيتم البدء برصف طريق ابشواي الفيوم السياحي ابتداءً من كنيسة ابشواي مرورا بقرية جبر بعد انتهاء أعمال توصيل خط المياه.



علي صعيد آخر تابع رئيس المركز تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بشأن التصدي لكل أشكال وصور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة



حيث قامت الوحدة المحلية بطبهار بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بزمام حوض القصب الغربي على مساحة ٧٠ م عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض وبداخلها غرفتين، وتمت الإزالة فورا وتسليم الموقع خاليا من التعديات للجمعية الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف تحت إشراف الأستاذ أحمد عبد الونيس، رئيس الوحدة.



وقال رئيس المركز أن خطة تحسين مناسيب مياه الشرب بالمركز والقري التابعة مستمرة وهناك مراجعات دائمة لمحابس مياه الشرب بمركز ابشواي بالكامل.



كما صرح أيضا انه جاري تركيب رافع مياه بقوة ٢٥ حصان بالوحدة المحلية بابوكساه لتدعيم المناطق المتضررة من ضعف المياه وتحسين مناسيب المياه بها وتركيب هذا الرافع سوف يدعم ويغذي مناطق ( المنشية - السبع - المقابر - دردير) وسيتم بناء حوائط حول الرافع للحفاظ عليه من أي أعمال اضرار به تحت إشراف الأستاذ إبراهيم أبو طالب رئيس الوحدة.



قال مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم، أن هناك مفاجأة سارة لأهالي مركز ابشواي، بمحافظة الفيوم، إنتظارها أهالى المركز وبالسعى المستمر من الأستاذ مراد مسعود، والحاج يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، تم تسليم موقع مصرف أبو جنشو لبدء أعمال تغطيته بطول ٥٥٠ م.كما تفقد رئيس المجلس يرافقه الحاج يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، مصرف ابو جنشو بابشواي لبدء أعمال التغطية.