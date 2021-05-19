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الزمالك يتحرك لضم فيراري بيراميدز

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدز سبورت، للتعاقد مع أحد نجومه، في الفترة المقبلة.

 

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق السماوي، لتدعيم خط هجومه.

 

وعرض الفارس الأبيض على بيراميدز، إجراء صفقة تبادلية حول التعاقد مع أحد لاعبيه بالإضافة إلى مقابل مادي، للتعاقد مع تراوري في الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان كارتيرون استقر على رحيل الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، لعدم ظهورهم بالشكل المطلوب منذ التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي الماضي.

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