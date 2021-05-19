القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبا بنطاق الأسطول الشمالى

استمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبأ بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية ( الجلالة ) والفرقاطة الإيطالية ( ITS Carlo Margottini ) عقب إنتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.



حيث تضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية إعتراض بحرى لسفينة مشبوهة فى ظل القيود المفروضة نتيجة تفشى فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.



ويعد هذا التدريب، هو الأول من نوعه الذى يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية ( الجلالة) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية والتى إنضمت حديثأ للقوات البحرية المصرية.