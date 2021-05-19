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السعودية تطالب شركات الطيران بتسجيل بيانات تطعيم المسافرين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن إطلاق بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.

وأضافت الهيئة أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.

واعتبارا من يوم غد 20 مايو، لن يُطلب من الأجانب القادمين من بلدان مؤهلة حصلوا على كل جرعات التطعيم ضد كوفيد-19، أو تعافوا منه مؤخرا، قضاء فترة حجر صحي في الفنادق الحكومية المحددة.

هذا وينطبق هذا على المقيمين والمسافرين من الحكومة ورجال الأعمال أو من يزورون أصدقاءهم وأسرهم، لكنه لا ينطبق على السياح الأجانب، بحسب هيئة السياحة السعودية.

وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة لرويترز إن المملكة ستعيد قريبا فتح أبوابها للسياح الأجانب دون أن يحدد الموعد الدقيق هذا العام.

وحررت السعودية صناعة السياحة في 2019، مما سهل على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات سياحية للمملكة، التي ظلت مغلقة نسبيا على مدى عقود.

وتستهدف المملكة الوصول إلى رقم 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030 ارتفاعا من نحو 40 مليونا قبل عام من الوباء، بحيث تشكل السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3% في 2019.

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