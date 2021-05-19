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موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يطارد 3 أرقام جديدة أمام بيرنلي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيكون محمد صلاح نجم ليفربول على موعد مع كتابة تاريخ جديد مع ناديه حين يواجه بيرنلي يوم الأربعاء.


ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

 

ويقترب الدولي المصري من تسجيل 3 أرقام مميزة مع ليفربول، وسيتمكن من تحقيقهم بهز شباك بيرنلي.

 

الهدف المنتظر من صلاح سيكون رقم 14 له خارج ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مما يجعله يعادل رقم لويس سواريز القياسي لليفربول كأكثر من سجل للريدز بعيدا عن أنفيلد.

 

صلاح أحرز 20 هدفا خارج أنفيلد في كل المسابقات هذا الموسم، وهو ينفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل خارج ملعبه في تاريخ ليفربول، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

 

لو سجل صلاح مساء الأربعاء سيصبح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 100 مباراة مختلفة، فقد هز الشباك في 99 مباراة حتى الآن.

 

ويحتاج لاعب بازل السابق لتسجيل 3 أهداف "هاتريك" من أجل دخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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