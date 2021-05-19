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عاجل.. كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الزمالك

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

باتريس كارتيرون يستقر على رحيل عبد العزيز والمثلوثي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على رحيل الثنائي، محمود عبد العزيز والتونسي حمزة المثلوثي في الصيف المقبل.

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أبدى عدم اقتناع بمستوى الثنائي عبد العزيز وحمزة المثلوثي، حيث فضل المدير الفني لفريق الزمالك رحيلهما نهاية الموسم الجاري وضم صفقة هجومية إفريقية.


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