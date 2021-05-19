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عودة مولر.. الإعلان عن قائمة ألمانيا المشاركة في اليورو

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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استدعى يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء توماس مولر وماتس هوملس إلى قائمة الـ"مانشافت" لبطولة أوروبا المقبلة "يورو 2020" وذلك بعد استبعادهما منذ عام 2019.

وعلل المدرب قراره بالقول "كنا اتخذنا القرار سابقا (بإبعادهما) لأننا أردنا منح الفرصة للجيل الشاب لكي يطوروا مستوياتهم. لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، ورأينا أن الوقت قد حان لاستدعائهما مجددا".

وأضاف "هما يعرفاننا جيدا. لقد عاشا أجواء المنتخب الوطني لفترة طويلة ويعرفان فلسفتنا. اللاعبون الشبان يكنون لهم الاحترام بفضل خبرتهم والعروض التي يقدمونها".

وكان اللاعبان توّجا في صفوف منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل عام 2014، وخاض مولر (31 عاما) 100 مباراة دولية مقابل 70 لهوملس (32 عاما).

وجاءت القائمة على النحو التالي :-

- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي).

- الدفاع: أنتونيو روديغر (تشيلسي الإنكليزي)، ماتس هوملس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ)، لوكاس كلوسترمان ومارسيل هالستنبرغ (لايبزيغ)، روبن غوزنس (أتالانتا الإيطالي)، روبن كوخ (ليدز يونايتد الإنكليزي)، كريستيان غينتر (فرايبورغ).

- الوسط: جوشوا كيميش وليون غوريتسكا وتوماس مولر وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كاي هافيرتس (تشيلسي الإنكليزي)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، يوناس هوفمان وفلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ).

- الهجوم: سيرج غنابري ولوروا سانيه (بايرن ميونيخ)، تيمو فيرنر (تشيلسي الإنكليزي)، كيفن فولاند (موناكو الفرنسي).

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