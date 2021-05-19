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التضخم في منطقة اليورو يقفز خلال أبريل مع زيادة تكاليف الطاقة والخدمات

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
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قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل نيسان بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دول تتعامل باليورو ارتفع 0.6 بالمئة على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6 بالمئة ارتفاعا من 1.3 بالمئة سنويا في مارس.

يريد البنك المركزي الأوروبي أن يقترب معدل التضخم من اثنين بالمئة على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جدا قبل عام.

وارتفعت أسعار الطاقة مثل النفط والغاز 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي.

وعلى الجانب الآخر، نزلت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

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