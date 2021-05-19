لدعم الثروة السمكية.. إلقاء زريعة سمك بلطي بنيل ميت غمر في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، نادر محي الدين مدير عام التنمية الإقتصادية والإستثمار و، فهمي علام مدير ادارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة بمتابعة عملية إلقاء الذريعة السمكية من البلطي بفرع النيل بنطاق مركز ميت غمر لدعم وتنمية الثروة السمكية.





وأكد "المحافظ " علي أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين.



والجدير بالذكر ان إجمالي الذريعة التي تم استلامها اليوم هو نصف مليون واحدة من الذريعة كمرحلة أولي تم إحضارها من مفرخ المنزلة بمحافظة الدقهلية.







جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



