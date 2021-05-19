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مران الأهلي اليوم.. تدريبات خاصة للحراس وموسيماني يركز على الجوانب الفنية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ركز الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلى، على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صن داونز خلال مران الفريق الذي  الذي اقيم اليوم الأربعاء على احد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

 

وأجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة داخل الملعب  مع تنفيذ الجمل الفنية وطريقة اللعب التي يرغب في  تطبيقها بشكل عملي خلال مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

 

وبدا المران بمحاضرة نظرية  سريعة من المدير  الفني بيتسو موسيماني  أكد خلالها على بعض المهام الفنية الخاصة بالمران ، ثم خاض بعدها  اللاعبون فقرة التدريبات البدنية.

 

 

وفي سياق أخر خاض محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ثلاثي حراس المرمى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

 

وأدى  الثلاثي تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية الخاصة بمران الحراس والتي اشتملت على التصويب من زوايا مختلفة من الملعب.

 

وشارك ثلاثي حراس المرمي بالأهلي في تدريبات الكرة والتي ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنيه والخططية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

 

ويستعد الاهلي لخوض مباراة مهمة أمام  صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا،ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية خلالها لحسم التأهل الي الدور نصف النهائي، في بطولة دوري ابطال إفريقيا، بعد أن نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين خلال مباراة الذهاب الني اقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي.

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