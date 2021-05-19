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رسميًا.. بواتينج يرحل عن بايرن ميونيخ

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه جيروم بواتينج الشكر لنادي بايرن ميونخ الألماني على السنوات العشر التي قضاها في صفوفه.

وقال بواتينج (32 عاما) عبر موقع النادي البافاري اليوم الأربعاء: "أنا فخور بدرجة لا يمكن تصديقها لأنني كنت جزءا من التاريخ هنا وبالسماح لي بأن ألعب هذا الكم الكثير من المباريات وأن ألتقي العديد من الأصدقاء وأن أستمتع بكرة القدم مع بايرن".

لكن بواتينج الفائز مع منتخب ألمانيا بمونديال كأس العالم 2014، لم يفصح عن الوجهة التالية له بعد بايرن ميونخ.

وأضاف قلب الدفاع الذي كان قد انتقل إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي في عام :"2011 كان من الواضح بالنسبة لي أنني سأرحل في وقت ما، وأنا كشخص في حاجة إلى التحدي الجديد ومن المهم للغاية بالنسبة لي أن أعايش شيئا جديدا وأن أثبت نفسي من جديد".

وتابع جيروم:" أنا مدين بالفضل للنادي ولكل شخص ساهم في أن أعايش هذه الفترة الرائعة".

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المؤكد من فترة طويلة أن عقد بواتينج مع بايرن لن يتم تجديده.

وخاض بواتينج 362 مباراة تنافسية مع بايرن ميونخ وأحرز خلالها عشرة أهداف، وفاز بجائزة أحسن لاعب في ألمانيا في عام 2016، ونجح مع بايرن في إحراز الثلاثية (الدوري والكأس وبطولة أوروبا) مرتين.

ويلعب بواتينج وديفيد ألابا وخافي مارتينيز لآخر مرة ضمن صفوف بايرن يوم السبت المقبل أمام أوجسبورج، وقال ألابا موجها كلامه إلى بواتينج:" في الوقت الذي اشتركنا فيه معا في قلب الدفاع، تعلمت وأخذت منك الكثير".

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