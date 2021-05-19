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أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد "ريتسا"
الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:14 م
آيه عبد العزيز
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روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد "ريتسا" وذلك عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر الفيلم وعلق قائلًا: "انتاج شركة الجذور، تاليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري وتصوير مارك عوني..قريبا بالأسواق".
فيلم " ريتسا" بطولة مريم الخشت، عائشة بن احمد، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان، إنتاج شركه الجذور، تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري
ونشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر الفيلم وعلق قائلًا: "انتاج شركة الجذور، تاليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري وتصوير مارك عوني..قريبا بالأسواق".
فيلم " ريتسا" بطولة مريم الخشت، عائشة بن احمد، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان، إنتاج شركه الجذور، تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري
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