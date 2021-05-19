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أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد "ريتسا"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد "ريتسا" وذلك عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر الفيلم وعلق قائلًا: "انتاج شركة الجذور، تاليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري وتصوير مارك عوني..قريبا بالأسواق".


فيلم " ريتسا" بطولة مريم الخشت، عائشة بن احمد، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان، إنتاج شركه الجذور، تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري

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