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تفاصيل إحالة 16 من العاملين بالمستشفيات والوحدات المحلية في الدقهلية للتحقيق

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 16 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية القروية المتغيبين عن العمل و16من رؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري مراكز الشباب والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية وجدت مغلقة اثناء حملة للمرور والتفتيش الميدانى المفاجئ وذلك بمراكز المنزلة ومنية النصر وميت سلسيل والكردي والمطرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم شريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق المراكز المشار اليها خلال نوبتجية العمل المقررة بفترة العيد من 13 الى15 مايو الجارى للوقوف على مدى انتظام العمل بها.


تمت الحملات تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.


هذا وقد أوضح التقرير إحالة 4 من العاملين بالوحدات المحلية بميت سلسيل والكردي وإحالة 10 من الاطباء والعاملين بمستشفيات المطرية والكردي ومستشفى ميت سلسيل المركزي ومركز رعاية الأمومة والطفولة بالوحدة الصحية بالقرمة بميت سلسيل و2 أطباء بيطريين بالادارة البيطرية بميت سلسيل.

كما أفاد التقرير وجود الوحدات المحلية بقرية العصافرة وقرية القرمة بميت سلسيل مغلقتين وكما وجدت 8 مراكز شباب وأندية رياضية هي الأخرى مغلقة شملت نادى المطرية الرياضي وإدارة شباب المطرية ومركز شباب المطرية ومركز شباب الكردي ومركز شباب كفر الكردي بإدارة منية النصر ومركز شباب ميت سلسيل ومركز شباب الجوابر ومركز شباب الكفر الجديد بإدارة ميت سلسيل، كما وجدت 3 جمعيات زراعية هي الاخرى مغلقة وشملت جمعيات قرى العمارنة والعصافرة والجعافرة بمركز المنزلة، كم أثبت التقرير غلق الادارة البيطرية والوحدة البيطرية بالمطرية وأيضا إثبات غلق الإدارة التموينية بالمطرية.

وقد وجه محافظ الدقهلية بسرعة إحالة التقرير إلى الشئون القانونية بالمحافظة لإجراء التحقيقات في حالات الغياب وحالات ترك العمل وأيضا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية المغلقة.

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