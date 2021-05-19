بعد البطالة.. إفلاس التجار أزمة جديدة تهدد الاقتصاد التركي

ارتفع عدد التجار الذي أعلنوا إفلاسهم في تركيا تأثرًا بإجراءات الإغلاق التي تفرضها الحكومة للسيطرة على تفشي كورونا، إلى 29037 تاجرًا، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحسب بيانات اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا، جرت تصفية 4620 شركة، بنسبة 3.2 % من الشركات التركية، خلال الربع الأول لعام 2021.

كما ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في أنحاء البلاد بسرعة البرق مع إغلاق الشركات والمحال التجارية في الربع الأول لعام 2021، لتصل إلى 9 ملايين و204 آلاف مواطن عاطل، وفقًا لموقع «تي 24» التركي.

وبلغ إجمالي قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 662 مليارًا و540 مليون ليرة في الربع الأول من عام 2020، وارتفع هذا الرقم إلى 879 مليارًا و284 مليون ليرة في نفس الفترة من هذا العام