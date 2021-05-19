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أبطال وادى دجلة يخوضون تحدي جديد ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:47 م
نوران جوهر
نوران جوهر
الفجر الرياضي
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في إطار حرص النادي على المنافسة بكبرى المسابقات المحلية والدولية، يشارك 11 من لاعبي فريق الاسكواش بنادي وادى دجلة ببطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021، والتي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة والمقدر مجموع جوائزها 181 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبًا من الرجال والسيدات من 19 دولة، ويسعى لاعبو وادى دجلة المشاركون وهم؛ نوران جوهر المنصفة الثانية عالميًا وروان العربي وجنى شيحة وميار هانيو نور خالد ومنة حامد وهنا معتز، كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميًا، مازن هشام ويوسف إبراهيم مازن جمال من أبطال اللعبة في مصر، للمنافسة على الصدارة بهذه البطولة الدولية.

وتحفز إدارة أندية وادى دجلة لاعبيها المشاركين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش على تحقيق نتائج إيجابية لاستمرار الحفاظ على صدارة المراكز الأولى بالتصنيف العالمي، نظرًا لأن البطولة هي واحدة من بطولات العالم الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش، من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300 ألف دولار، وتعقد البطولة سنوياً في 6 دول مختلفة حول العالم وهي "الولايات المتحدة – هونغ كونج – انجلترا – مصر – الإمارات – قطر".

ويسعى لاعبو وادى دجلة للحفاظ على لقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعدما فاز علي فرج ورنيم الوليلي أبطال وادى دجلة والمصنفين الأول عالميًا بالبطولة في نسختها الأخيرة عام 2019، بعدما ألغيت العام الماضي لظروف جائحة فيروس كورونا.

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