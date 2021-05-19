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على رأسهم جمال مبارك وأحمد موسى.. رجال أعمال وشخصيات عامة في جنازة نجلة فريد الديب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:55 م
مـروة هيـكل
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وصل منذ قليل جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، للمشاركة في تشييع جثمان الدكتورة إيمان الديب أبنة المحامي الشهير فريد الديب.

كما حضر أيضا الإعلامي بقناة صدي البلد أحمد موسي وحضر أيضا عدد من رجال الأعمال والشخصيات الهامة والعامة.

وتوفيت اليوم الدكتورة إيمان الديب أبنة فريد الديب جراء إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت أسرة الدكتورة إيمان الديب أستاذة القانون المدني بجامعة القاهرة، التي توفت اليوم، أنه سوف يتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر، وإقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال مصدر من عائلة الديب إن إيمان ابنة المحامي الكبير توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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