عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

اتفقت إدارة النادي الأهلي مع الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، على التجديد رسميًا والتوقيع على العقد الجديد لمدة موسمين.





وأبدى علي معلول ترحيبه بالاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية.





ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التعاقدات بالأهلي مع علي معلول بحضور وكيله في جلسة أخيرة خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد ومراجعة البنود من أجل التوقع وإغلاق الملف.



