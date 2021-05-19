عاجل.. الحكومة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاحات جديدة

أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الاتفاق على 40 مليون جرعة جديدة من لقاحات كورونا لمصر.



وأضاف «زيدان»، خلال الاجتماع، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك» مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعا حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة «جونسون آند جونسون»، على توريد 20 مليون جرعة.

