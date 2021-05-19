جولة تفقدية لمستشار وزارة الري على مشروعات الري الحديث بمزرعتين بمحافظة الدقهلية

تفقد المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزارة الموارد المائية والري، والمهندس اسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية اليوم، مشروعات الري الحديث بمزرعتين زمام هندسة ري بنها والتى تم تحويلها لنظام الري بالتنقيط.



وقال مستشار الوزارة، إن إحدى المزرعتين على مساحة 63 فدان منها 45 فدان عنب و18 فدان برتقال على ترعة جنابية الرياح التوفيقي، والأخرى على مساحة 12 فدان مانجو ونخل وبصل وثوم على ترعة بحر مويس بمحافظة الدقهلية.



الجدير بالذكر أن الري الحديث يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، وتبلغ تكلفة الري الحديث 5 آلاف جنيه للفدان، ويمكن للمزارع أن يحصل عليها عن طريق القرض من البنك المركزي، كما أن الري الحديث يضاعف المحصول بنسبة من 30 لـ 40%، وجهاز الري الذكي في حدود 100 جنيه، وتسعى الدولة للتوسع في منظومة الري الذكي خلال الفترة المقبلة.





