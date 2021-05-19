جوجل تعزز ميزة Live View في تطبيق Google Maps بتفاصيل أكثر دقة

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن بعض المميزات المقدمة في تحديث تطبيق Google Maps، والتي تشمل تحسينات في ميزة Live View.





انطلق مؤتمر جوجل للمطوريين 2021 I/O بمجموعة من الإعلانات عن تقنية جوجل الجديدة وتحديث Android 12، كما إستعرضت عملاق البحث المميزات الجديدة المقدمة في تطبيق خرائط جوجل، الذي تعزز فيه الشركة ميزة Live View التي تأتي بتفاصيل أكثر دقة حول المطاعم والأنشطة التجارية.





تدعم آداة Live View في تطبيق Google Maps توجيه المستخدم بتقنية الواقع المعزز، ولقد أطلقت الآداة للمرة الأولى خلال 2019، حيث تعمل الميزة على عرض الإتجاهات بإستخدام viewfinder في الكاميرة، ولقد شملت الميزة في البداية المطارات، ومحطات النقل العام، ومراكز التسوق.





وفي تحديث تطبيق Google Maps تتوسع جوجل بآداة Live View لتشمل المطاعم، والمتاجر، كما تقدم الآداة للمستخدم تفاصيل عن إزدحام المطاعم، أو التعليقات الحالية حول المطاعم، كما توضح أحدث الصور التي تم تحميلها.





لذا سيتاح للمستخدم إستكشاف المطاعم والمتاجر عن بعد، كما ستدعم ميزة Live View توجيه المستخدم بشكل تلقائي لبعض المواقع مثل موقع العمل والمنزل.





أيضاً أكدت جوجل على خططها لجلب تحسينات تقنية الذكاء الإصطناعي في خرائط جوجل، مع عرض تفصيلي لخرائط الطرق التي تدعم تغطية أوسع الآن لعدد 50 مدينة حول العالم.



