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رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي العاملين بالمجلس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أثنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أداء العاملين بالمجلس، موجهًا لهم الشكر على ما يقدمونه ويبذلونه من جهد لا يتوقف، لضمان ريادة المجلس، وإتمام العمل على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي كرم جبر باالعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأعرب "جبر" عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي، للنهوض بالمجلس، في ظل حرص القيادة السياسية على دعم العاملين في كافة القطاعات بالدولة.

وقام العاملين بإهداء الكاتب الصحفي هدية تذكارية، تكريمًا وتقديرًا لما يقدمه من جهد في سبيل رفعته.

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