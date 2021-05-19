وفد أمريكي في ليبيا.. ما الأسباب والأهداف؟

جهود دولية حثيثة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بالتركيز على ملف إخراج الميليشيات المسلحة من البلاد، وفي هذا الإطار أجرى وفد أمريكي رفيع المستوى زيارة خاطفة إلى ليبيا، لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق.

رأس الوفد الأمريكي جوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، حيث التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية الليبية، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوفد الأمريكي جوي هود، جددت وزيرة خارجية ليبيا مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية.

قال المراقبون إن الزيارة تؤكد عزم أميركا دعم حكومة الوحدة الليبية، متوقعين أن يشهد ملف خروج المرتزقة تطورا كبيرا بعد الزيارة، خاصة بعد رفض تركيا وتنظيم الإخوان رحيل الميليشيات والمرتزقة، فهل تنجح جهود المجتمع الدولي في إخراج المرتزقة من ليبيا؟.