عاجل.. لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي تعلن 6 قرارات مصيرية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عن 6 قرارات جديدة مهمة لتصدي لانتشار فيروس كورونا، أبرزها خفض أعداد المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة واستمرار نظام التعليم أون لاين.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد:





1- الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة حتى نهاية شهر مايو، عدا بند واحد.





2- قررت الحكومة إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، بإجراءات احترازية.





3- شدد رئيس الوزراء على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.





4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.





5- التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.



