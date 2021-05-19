هشام ماجد يتحدي جمهوره بسؤال خادع

نشر الفنان هشام ماجد، صورة له مع الفنانين إدوارد وشيكو وأحمد فهمى، من كواليس فيلم "بنات العم" عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق الفنان هشام ماجد على الصورة قائلا: “الصورة دي من فيلم إيه ؟؟



الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2" من إخراج معتز التوني ، بطولة شيكو ، رانيا يوسف ، ميرنا جميل ، بيومي فؤاد