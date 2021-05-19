Advertisements

هشام ماجد يتحدي جمهوره بسؤال خادع

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
نشر الفنان هشام ماجد، صورة له مع الفنانين إدوارد وشيكو وأحمد فهمى، من كواليس فيلم "بنات العم" عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق الفنان هشام ماجد على الصورة قائلا: “الصورة دي من فيلم إيه ؟؟

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2" من إخراج معتز التوني ، بطولة شيكو ، رانيا يوسف ، ميرنا جميل ، بيومي فؤاد

أخبار تهمك

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لإعلان قرارات جديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يتحرك لضم فيراري بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ نصف ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجلة فريد الديب بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:53 م

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

01:21 م

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله