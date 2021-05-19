تبدأ من 50 ألف يورو.. لاند روفر تكشف النقاب عن نسخ خاصة من أيقونتها Discovery Sport

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة، عن تقديم موديلين خاصين من سيارتها Discovery Sport، وهما: "Urban Edition" و "Black".





وتعتمد نسخة "Urban Edition" على مستوى الراحة "R-Dynamic"، مع ديكورات بطلاء الألومنيوم، و المقاعد المكسوة بفرش القطيفة، وسقف باللون الأسود، كما يتوفر لطلاء السيارة 6 ألوان مختلفة. ويبدأ سعر السيارة من حوالي 50 ألف يورو (أى ما يعادل 950,000 جنيه تقريبًا).





وتقدم النسخة "Black" (بسعر يبدأ من 62 ألف يورو أى ما يعادل 1,178,000 جنيه تقريبا) ، فيما تأتي هذه النسخة بالعديد من المكونات المطلية باللون الأسود، وسقف باللون الأسود أو الرمادي، مع جنوط قياس 20 بوصة، وكشافات LRD، والسقف البانورامي.





ويتولى عملية الدفع محرك بنزين تربو سعة 2 لتر وبقوة 290 حصان.



