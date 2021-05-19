AmiViz تطلق أول منصة في صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط

بينما يتحرك العالم بشكل أسرع نحو الاقتصاد الرقمي ومع اكتساب التحول الرقمي مساحة واسعة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في العام الماضي، أصبح على الشركات دور في تطوير أنفسها لتكون مستعدة لاحتضان عصر العالم الرقمي الجديد.





قبلت AmiViz التحدي وطوّرت أول منصة للتجارة الإلكترونية للأعمال في المنطقة لصناعة الأمن السيبراني لخدمة النظام البيئي لأعمال القنوات من خلال أتمتة العمليات بأكملها. ويعد AmiViz سوق رقمي فريد من نوعه مصمم خصيصًا لخدمة بائعي التجزئة والعملاء. تساعد المنصة الجديدة بأدواتها التعاونية شركاء التوزيع على توسيع نطاق عملياتهم وتمكينهم من توسيع نطاق وصولهم بالإضافة إلى تخصيص صفقات أفضل لعملائهم.





تقدم منصة AmiViz تجربة فريدة للعملاء للقناة من خلال التخلص من المشكلات التي تواجه الصناعة وتبسيط العمليات لضمان الكفاءة. سيسمح ذلك للشركاء بتوفير الوقت والمال وأن يكونوا على اطلاع جيد باتجاهات وفرص أعمال الأمن السيبراني في المنطقة. يقدم السوق الجديد سهولة في ممارسة الأعمال التجارية ويمكّن شركاء القنوات من توفير نقاط الوصول عن بُعد والعرض التوضيحي وتتبع مخزونهم وعرض الطلبات والمدفوعات.





إلى جانب توفير تجربة منصة التجارة الإلكترونية على غرار المستهلك، تقدم AmiViz أيضًا خدمات واستشارات ذات قيمة مضافة وبالتالي الحفاظ على تواجد دور العنصر البشري التي يعتبر بالغة الأهمية للنظام البيئي بأكمله ودعم شركاء القناة.





تشمل الميزات الرئيسية لمنصة AmiViz الجديدة ما يلي:





منصة تعاون جديدة

تقدم AmiViz أداة تساعد على التواصل مع العملاء والشركاء. يوفر خيارات متعددة في شكل تطبيق للأجهزة المحمولة وموقع تصفح للتواصل والتعاون، وهو مصمم للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة أيضًا. يحتوي على وحدة دردشة مدمجة للتفاعل مع العملاء والشركاء. تتم إدارة الصفقات من خلال مجموعة دردشة فريدة يمكن أن تشمل مستخدمين من أقسام مختلفة لجميع أعمال التنسيق والإجراءات.





الأتمتة في معالجة الطلبات

تقدم AmiViz الأتمتة في إدارة الطلبات ومعالجتها في الوقت المناسب وبسرعة. تم استخدام نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشاركة بفعاليه مع العديد من المستخدمين في شركات إعادة البيع من الأقسام المختلفة. يستخدم محرك الذكاء الاصطناعي الحديث لإظهار المعلومات ذات الصلة بناءً على ملف تعريف المستخدم.





التسويق

تساعد هذه المنصة الرقمية في تحديد واستهداف الجمهور المناسب داخل مجتمع الموزعين. يساعد في وضع الحلول التقنية بناءً على ملف تعريف المستخدم بما في ذلك الجغرافيا، والدور الوظيفي، والمحفظة التكنولوجية المكملة، وغيرها من تصنيفات التعريف. يمكن تخصيص الرسائل لفرد من منصة واحدة مع وصول إلى أكثر من 10000 مستخدم.









البيانات والتحليلات

يوفر النظام الأساسي بيانات بتنسيقات وقوالب مختلفة لمراقبة الأعمال ذات الصلة. تساعد هذه الأفكار في اتخاذ قرارات أكثر وضوحا، مما يؤدي إلى حملات تسويق وبيع فعالة ونمو للإيرادات.





التقارير والرؤية

تتوفر لوحات المعلومات الحديثة ويمكن تخصيصها لإعطاء رؤية للبيانات بناءً على أدوار ومسؤوليات الأشخاص في عالم الموزعين والبائعين. ويعطي رؤية فورية لجميع جوانب الأعمال المتعلقة بالمبيعات والعرض التوضيحي ونقاط التحكم والفواتير والمدفوعات والتقارير.





مركز تجربة العملاء الافتراضي

يتمثل التحدي الذي يواجه جميع بائعي التكنولوجيا مع ظهور جائحة فيروس كورونا في إيجاد طريقة لعرض تقنيتهم التي تعمل في بيئة عميل متكاملة مع منتجات أخرى. يساعد مختبر CEC في AmiViz في حل المشكلة من خلال محاكاة بيئة افتراضية فريدة خاصة بالعميل عبر الخدمة السحابية، ثم إجراء عرض توضيحي في هذه البيئة - كل ذلك دون الحاجة إلى الاجتماع فعليًا.





تعيد AmiViz صياغة أعمال القنوات من خلال القضاء على العديد من الأخطاء وعدم السماح ببعض السلوكيات البشرية التي قد تتسم بالتحيز وتمكين الشركاء من الاستفادة من البيانات للمساعدة في كل جانب من جوانب العمل من خلال زيادة الكفاءة وتقليل تكلفة المعاملات التي من شأنها تسريع الربحية.