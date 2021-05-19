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دياب ينشر صورة له بإطلالة صيفية من الإسكندرية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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نشر الفنان والمطرب محمد دياب صوره له بأطلالة صيفية وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


علق " دياب " علي الصورة قائلا:" إسكندرية العشق".

الجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنان محمد دياب كان مسلسل " نسل الأغراب " والذي كان يقوم فيه بدور على الغريب وحقق نجاحًا مبهرًا.

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، هدير عبد الناصر، سلوي عثمان، عماد زيادة،إدوارد، محمد جمعة تأليف وإخراج محمد سامي

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