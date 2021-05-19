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رسمياً ... رحيل عبدالناصر محمد عن تدريب النجوم بالقسم الثاني

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النجوم تقديم استقالته إلى مجلس الإدارة بقيادة محمد الطويلة .

جاء قرار رحيل المدير الفني للنجوم في أعقاب التعادل مع فريق سرس الليان بملعب النجوم بدون اهداف .

ومن المنتظر اختيار مدير فني جديد يتولى المهمة خلال الساعات المقبلة وسبق للنجوم التعاقد مع أكثر من مدير فني في الموسم الحالي منهم امير عزمي مجاهد وأحمد.العجوز وعبد الناصر محمد.

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