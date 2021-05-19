رسمياً ... رحيل عبدالناصر محمد عن تدريب النجوم بالقسم الثاني







قرر عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النجوم تقديم استقالته إلى مجلس الإدارة بقيادة محمد الطويلة .



جاء قرار رحيل المدير الفني للنجوم في أعقاب التعادل مع فريق سرس الليان بملعب النجوم بدون اهداف .



ومن المنتظر اختيار مدير فني جديد يتولى المهمة خلال الساعات المقبلة وسبق للنجوم التعاقد مع أكثر من مدير فني في الموسم الحالي منهم امير عزمي مجاهد وأحمد.العجوز وعبد الناصر محمد.