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أوقاف المنيا تؤيد مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار قطاع غزة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت مديرية أوقاف المنيا، اليوم الأربعاء، عن تأييد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة إعمار قطاع غزة.

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة الأوقاف بالمنيا، إن جميع القيادات الدعوية والإدارية والأئمة وجميع العاملين بالمديرية يعلنون فخرهم واعتزازهم بقيادتهم السياسية والدينية ومصريتهم وعروبتهم وفخورين كل الفخر بالمواقف التى تتبناها القيادة السياسية والتى تدلل وتثبت فى كل يوم ومن خلال مواقف القيادة من القضايا العربية والعالمية، وأن مصر هى أم الدنيا وقلب الأمة العربية النابض بهموم الأمة والمشغول بقضاياها بل وبقضايا الإنسانية جمعاء ويتجلى ذلك من خلال القضايا التى تهتم بها القيادة السياسية مواقفها الثابتة والمتعددة منها والواضحة وضوح الشمس مما يعزز ويدلل على مكانة مصر بين العالم ومكانة وقدر قيادة مصر وشعبها بين دول العالم وشعوبه.

أكدت مديرية أوقاف المنيا أنها تقف خلف قياداتها السياسية والدينية فى جميع مواقفها لأنها على ثقة مطلقه ويقين لايتزعزع فى المواقف التى تعلنها القيادة وفخورين بها، سائلين المولى عزوجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يكلل الجهد بالتوفيق والنجاح.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، ومن بينها مبادرة إعمار غزة.

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