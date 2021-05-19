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أستاذ مناعة: الاتجاه لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني يغطي احتياجات المصريين في ظل استمرار الجائحة (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، بقدرة الإدارة المصرية والمنظومة الصحية على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات، وسعيها وراء تصنيع اللقاحات ووصول المواد الخام من أجل تصنيع لقاح سينوفاك الصيني والذي سيغطي احتياجات المصريين ويجعل مصر من الدول المنتجة للقاحات في هذه الظروف الصعبة.

وقال "عقبة" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن هناك تكالب من جميع دول العالم للحصول على اللقاحات، مشيرًا إلى أن حصول مصر على 8 مليون جرعة في هذا التوقيت كمية مناسبة يجب أن تشجع المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح.

وأكد على ضرورة تحري المصادر لتقييم هذه اللقاحات التي أجازتها منظمة الصحة العالمية وأعطتها الموافقة الطارئة، مشددًا على قدرة جميع اللقاحات على إنتاج أجسام مضادة في الجسم تقلل من نسب الوفيات ونسبة الحالات الحرجة حتى عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأولوية في اختيار اللقاحات تتم عادة وفقًا للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة والمتمثلة في فئة الأطباء والأكثر عرضة للتعرض لمخاطر أو مضاعفات الإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحًا أن هناك فروق بين اللقاحات في طرق التصنيع والفعالية.

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