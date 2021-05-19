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ننشر صورة حارس العقار المتهم بقتل طفل ببولاق الدكرور

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صورة للمتهم "أبو عبد الله" بقتل  الطفل  "محمود" البالغ من العمر ١٦ عامًا على يد حارس عقار بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور

وافادت التحقيقات، أن حارس العقار قام بطعن الطفل ٣ طعنات إحداهما بقلبه وفي جنبه وفي كتفه، حتى أسقطه قتيلا نتيجة لخلاف مع والد المجني عليه على ركنة سيارته أمام العقار.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة في منطقة صفط اللبن بين حارس عقار يدعى أبو عبدالله وطفل يدعي "محمود" ١٦ عاما، والذي أصيب بطعنة أسفل القلب، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني ليتلقي العلاج.

وقال شهود عيان إن الخلاف كان بسبب ركنة سيارة والد المجني عليه أمام البرج، حيث بلغ الحارس الوالد بعدم ركن السيارة أمام العقار لأنها مخصصة لأصحابها، فاشتد الخلاف حتى أظهر الحارس مطواه من طيات ملابسه وقام  بطعن الإبن.

وأضاف الشهود العيان أن حارس العقار أخرج سلاح أبيض من جيبه وطعن الطفل بالصدر وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وحرر محضر بالواقعة، وجاري القبض على حارس العقار.
ننشر صورة حارس العقار المتهم بقتل طفل ببولاق الدكرور
ننشر صورة حارس العقار المتهم بقتل طفل ببولاق الدكرور

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