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سامي خضيرة يعلن اعتزاله كرة القدم

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الألماني سامي خضيرة لاعب وسط هيرتا برلين، اعتزاله كرة القدم منذ قليل، وذلك بعد حصيلة طويلة في الملاعب ومع كبار أندية أوروبا. 

ورحل خضيرة عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد رغبة من أندريا بيرلو مدرب الفريق، وانتقل إلى صفوف الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

وحصد سامي خضيرة مع يوفنتوس 5 ألقاب دوري، وثلاثة بطولات كأس، وغاب عن العديد من المباريات خلال السنوات الماضية، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.

وبدأ اللاعب الألماني مسيرته في كرة القدم مع فريق شتوتجارت، ولعب في صفوف ريال مدريد في عام 2010.

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