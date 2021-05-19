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ضبط المتهمين بترويج فيديو إباحي لطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكن ضباط مباحث السنبلاوين من كشف تفاصيل تداول فيديو إباحي يظهر طالبة ثانوية عامة لمدة 5 دقائق على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وضبط الطالبين المتهمين.


تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بتحرير «وليد.هـ.م»، إداري بجامعة الأهرام الكندية بالجيزة، وابنة شقيقه «فاطمة.هـ.ه»، 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، ويقيمان بقرية العنانية دائرة المركز، محضرا اتهما فيه المدعو «يوسف م. ع.»، 21 سنة عامل، ومقيم بقرية «الشعالة » دائرة المركز، بإبتزاز الثانية بمقطع فيديو لها يظهر أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، من خلال صفحة وهمية بإسم «رجب.م» وعند رفض الفتاة الإنصياع لمطالب المتهم قام بنشر الفيديو على الصفحة لمدة 5 دقائق وقام بغلقها عقب ذلك.


وبسؤال الطالبة، في محضر الشرطة، أكدت ارتباطها عاطفيا بالمدعو «محمود ا. م.» 19 سنة طالب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالسنبلاوين ومقيم بقرية «الشعالة» دائرة المركز، وهو صديق المشكو في حقه وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بإرادتها إلا أنه قام بإرساله لصديقه وإتهمتهما بالتشهير بها.

وتمكنت وحدة مباحث السنبلاوين، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4454 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.

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