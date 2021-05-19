جوارديولا يعلق على إصابة نجم السيتي قبل نهائي الأبطال

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن إلكاي جوندوجان تعرض لإصابة عضلية خلال الهزيمة 2-3 أمام برايتون، اليوم الثلاثاء، مما قد يسبب بعض القلق مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جوندوجان التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثانية أمام برايتون، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 56.

وأبلغ جوارديولا، شبكة بي تي سبورت، وسط احتفالات مشجعي برايتون بالانتصار "نعم تعرض لإصابة طفيفة. تعرض إلى ركلة، وبدأ الشوط الثاني وعانى من آلام في العضلة، لأنه لم يستطع الركض جيدا، ولهذا السبب تم تغييره".

وسُمح لحوالي 8 آلاف مشجع بدخول الملعب لمشاهدة برايتون وهو يحقق واحدا من أكبر انتصاراته في الدوري الممتاز، واستمروا في الملعب لفترة طويلة بعد صافرة النهاية لتحية أبطالهم.

وقال جوارديولا "إنه فريق قوي، أهنئ برايتون على الفوز. بدأنا جيدا وكانت مباراة صعبة لأننا نعرف الجودة التي يمتلكونها. بعد التقدم 2-0 استقبلنا هدفا سريعا لتصبح النتيجة 2-1".

ولعب سيتي 80 دقيقة بـ 10 لاعبين عقب طرد جواو كانسيلو، إثر محاولة سيئة للسيطرة على الكرة مما أدى لإعاقة داني ويلبيك.

وأضاف المدرب الإسباني "كانت مباراة صعبة بالفعل ونحن نلعب 11 ضد 11، منذ البداية بعد الهدف المبكر كانت مباراة مثالية لنا قبل مباراة إيفرتون وقبل نهائي دوري الأبطال، وبعد أن أصبحنا 10 ضد 11 كانت الأمور صعبة".

ويلتقي سيتي بملعبه مع إيفرتون يوم الأحد، حيث سيحتفل بلقب الدوري الممتاز، بينما يحل برايتون ضيفًا على آرسنال.