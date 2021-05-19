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جهود أمنية لضبط سيدتين أحضرتا طفلة لقيطة توفت فور وصولها مستشفى الخانكة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف مباحث القليوبية، جهودها للقبض على سيدتين قامتا بتسليم طفلة لقيطة حديثة الولادة لمستشفى الخانكة المركزي بأبوزعبل، واختفائهما أثناء توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتوفيت فور وصولها للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الخانكة المركزي بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز، باستقبال سيدتين ولديهما طفلة لقيطة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن بها الحبل السرى وزرقان في الجسد وتوفيت فور وصولها، واختفاء السيدتين أثناء توقيع الكشف الطبي على الطفلة وتولت النيابة التحقيق.

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