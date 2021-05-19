تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه الهلال نظيره أهلي جدة، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير فهد العتيبي حيث يدخل الأهلي تلك المواجهة وهو في المركز الأول برصيد 52 نقطة.





في المقابل يعلب نادي الأهلي بقيادة الدولي السوري عمر السومة المباراة في المركز الثامن برصيد ثمانية وثلاثين نقطة بعد أن لعب 27 مباراة.



