نجم الأهلي يشعر بالغضب تجاه موسيماني.. طالع التفاصيل





هناك حالة من الغضب تسيطر على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، سواء بشكل أساسي أو احتياطي.





ولم يحصل محمود كهربا على فرصة المشاركة الأساسية في المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، رغم تراجع مستوى حسين الشحات وعدم استغلال الفرص التي يحصل عليها مع الفريق في الفترة الحالية.





ويتحفظ كهربا على فكرة الاعتراض أو التحدث مع أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي عن ضرورة الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.





ويخشى كهربا تكرار الاعتراض فتكون عقوبته هذه المرة التجميد نهائيا، وكذلك تسويقه بنهاية الموسم، وذلك في ظل سجله الحافل بالأزمات التي افتعلها في الفريق الأحمر.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



