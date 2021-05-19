يسرا تنعي ابنه المحامي الكبير فريد الديب

نعت الفنانة الكبيرة يسرا ابنه المحامي فريد الديب، الدكتورة إيمان الديب وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"



كتبت يسرا منشورًا وعلقت قائلة:" انتقلت إلى رحمه الله ابنه الصديق العزيز والغالي علي قلبي فريد الديب، الدكتوره إيمان الديب، خالص العزاء للأسره جميعا





الجدير بالذكر ان الفنانة كانت تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " حرب أهلية " بطولة يسرا، باسل خياط، اروي جوده، جميلة عوض، مايان سيد، محمود حجازي تأليف أحمد عادل إخراج سامح عبد العزيز