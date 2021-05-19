تعرف على قرارات الحكومة للحد من تفشي كورونا

قبل أسبوع من انتهاء شهر رمضان المبارك، اتخذت الحكومة قرارات عدة، تستهدف الحد من تفشي جائحة كورونا، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" آنذاك، وللحد من انتشار العدوى خلال الأيام الأخيرة من الشهر المبارك، وأيام عيد الفطر، الذي جاء للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



وكثفت الأجهزة المعنية جهودها، لتنفيذ القرارات الصادرة من جانب اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي جاء في مقدمتها تعديل مواعيد غلق المحال التجارية، لتكون في الساعة 9 مساءً، وذلك بهدف تقليل الزحام الذي تشهده المحلات خلال تلك الفترة من كل عام.



وكان من المقرر أن يستمر العمل بتلك القرارات حتى يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 مايو، لكن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قررت، اليوم الأربعاء، مد العمل بتلك القرارات حتى نهاية شهر مايو الحالي.



وفي هذا السياق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث تقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الحالي، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار، ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في جميع المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خصوصا مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.



وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي "أون لاين" عن بعد بداية من شهر يونيو.



وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعا حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" قرارات الحكومة، التي يستمر تنفيذها حتى نهاية شهر مايو الحالي:



- يتم غلق كل المحال التجارية، والمولات، والمقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في التاسعة مساءً، للحد من التزاحم الكبير والملحوظ على الأرض في هذه الأماكن.



- يتم السماح فقط بخدمة توصيل الطلبات للمنازل "الدليفري".



- يتم حظر الاجتماعات، والمؤتمرات، والفعاليات، والاحتفالات الفنية، وجميع الحفلات التي تقام سواء في النوادي الاجتماعية أو المطاعم أو المنشآت الفندقية وغيرها، لضمان استقرار الأمور خلال الفترة المقبلة.



- يتم إلغاء القرار الخاص بإغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.