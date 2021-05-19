عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة





وقال موقع "دون بالون" الإسباني، بأن مسؤولي ريال مدريد حصلوا سرًا على توقيع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على العقود المبدئية لانضمامه للمرينجي.





وأشار الموقع الإسباني بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فتح خطوط اتصال مع ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي من أجل انهاء الأمور بشكل رسمي والحصول على مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان مبابي كان أشار في عدة مقابلات صحفية سابقة إلى أنه يتمني الانتقال إلى صفوف ريال مدريد واللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني.

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن حصول ريال مدريد الإسباني على توقيع واحد من نجوم كرة القدم تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق الملكي في الموسم المقبل.