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تأجيل مباراة سلة الزمالك والمجمع البترولي ببطولة إفريقيا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قررت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة السلة بنادي مع المجمع البترولي التي كان مقررا لها التاسعة مساء اليوم في الجولة الثانية للبطولة، وذلك بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في الفريق الجزائري.

وأعلنت اللجنة تأجيل المباراة على أن تقام في موعد يحدد لاحقًا.

وكان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالمجموعة على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، الإثنين الماضي.

وتضم البطولة 12 فريقا تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة 8 فرق.

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو.

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