حزب "المصريين": الرئيس السيسي رد على المتاجرين بأزمة غزة

قال اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب "المصريين"، إن الرئيس السيسي لا يألو جهدا في دعم القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية ومشاركاته في المحافل الدولية، وتأكيده الدائم على أهمية نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار ذلك أولوية قصوى للمنطقة.



وأضاف "بدر الدين"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الزعيم السيسي يبذل جهودًا جبارة لإنهاء حالة الصراع الدائرة في الأراضي المحتلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي بعلاج مصابي غزة وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء في القطاع خير دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الفلسطينيين في محنتهم.



وأوضح نائب رئيس حزب "المصريين"، أن الجرحى الفلسطينيون أشادوا بتكليفات الزعيم السيسي وأثنوا على دعم الدولة المصرية لهم، مقدمين الشكر لكل المصريين على حسن استقبالهم وعلى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدين أن الرئيس السيسي أب العرب والمنقذ للدول العربية من التفكك.



وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه ما يحدث حاليًا في غزة من انتهاكات وجرائم للاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني يدعو للفخر والاعتزاز، ويؤكد مكانة وقوة مصر بالمنطقة، موضحًا أن الدولة المصرية من أولى الدول العربية التي أدانت العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وهو ما ظهر جليًا في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، إضافة إلى الهدنة التي اقترحتها القاهرة لوقف الانتهاكات والتسوية السياسية بين الطرفين حقنا للدماء.



وأكد أن الموقف المصري لم يقتصر على التصريحات والمقترحات فقط بل واصلت مصر دعمها على أرض الواقع، موضحًا أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما مرت السنوات وتغيرت الظروف، وتسعى القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي إلى مواصلة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الصامد والعمل على وقف إطلاق النار والقصف الجوي من الجانب الإسرائيلي؛ علاوة على وقف عمليات التهجير القسري والانتهاكات المستمرة في حق أهالي غزة.



وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك وإدانة ما يحدث في غزة وساحات المسجد الأقصى من جرائم حرب وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، والعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت لوقف نزيف الدماء، موضحًا أن مصر تسعى لحشد العالم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وهناك مبادرات لإعمار قطاع غزة بعد الاعتداء من قبل الاحتلال الغاشم.



ولفت إلى أن موقف الرئيس السيسي الراسخ نحو القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، والتاريخ مليء بالمواقف المصرية المساندة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لها جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.



وأوضح أن الدولة المصرية تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على المجهودات المضنية المبذولة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة عظيمة أبد الدهر.