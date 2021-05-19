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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لباريس

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر باريس لدعم السودان، وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة لقاءات، صباح اليوم الأربعاء، على هامش زيارته لباريس، حيث التقى مع الرئيس السنغالي "ماكي سال"، ووزير الاقتصاد الفرنسي.

يرصد "الفجر"، أبرز لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته لباريس.

لقاء رئيس السنغال
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس مع الرئيس السنغالي "ماكي سال".

وشهد اللقاء، إشادة بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب أفريقيا، حيث أكد الرئيس السيسي، استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالًا بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

لقاء وزير الاقتصاد الفرنسي
واستقبل الرئيس السيسي، برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامة الرئيس في باريس.

وشهد اللقاء، التباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، حيث تم التوافق في هذا الصدد على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وكان التقى الرئيس السيسي، مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

وشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد.

وشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، والتي تقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما شارك في القمة الثلاثية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله، بشأن المواجهات في الأراضي المحتلة، والأوضاع في فلسطين.

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