تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم .. يبحث المواطنون بشكل يومي عن كافة القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية، من أجل الإلمام بها، والالتزام بحفواها، إذا ارتبطت بالمواطن.





قرارات مجلس الوزراء اليوم





وتصدرات قرارات مجلس الوزراء اليوم اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب موافقة الحكومة على عدة مشاريع قوانين.





الموافقة على قرارات مجلس الوزراء اليوم





وأعلن عن قرارات مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع المجلس رقم 144 والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على مجموعة من مشروعات القرارات والقوانين.





وترصد بوابة "الفجر" لمتابعينا الكرام، جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم في السطور التالية:





أولى قرارات مجلس الوزراء اليوم





أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار".





نص أولى قرارات مجلس الوزراء اليوم





ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.





أهداف أولى قرارات مجلس الوزراء اليوم





ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.





وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.





وحدد القرار آليات تشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصاته، وكذلك مجلس الجامعة، ومجالس الكليات واختصاصاتها.





ثاني قرارات مجلس الوزراء اليوم





ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس" بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فدانا.





مضمون ثاني قرارات مجلس الوزراء اليوم





ويضم الفرع أربع كليات هي التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالي لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة جنوب سيناء، لتعمل جنبا إلى جنب مع «جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية» لخدمة أبناء المحافظة، وبما يسهم في تحقيق التنمية البشرية والمساعدة في إحداث نقلة حضارية وثقافية لأبناء المحافظة، وتخريج كوادر من التخصصات المختلفة تلبي احتياجاتها.





ثالث قرارات مجلس الوزراء اليوم





ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.





نص ثالث قرارات مجلس الوزراء اليوم





وتضمنت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.





رابع قرارات مجلس الوزراء اليوم





رابعاً: اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية «زوير»، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.





خامس قرارات مجلس الوزراء اليوم





خامساً: وافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من "حسنى النية"، والتى تدخل ضمن أراضى الـ"76" فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.





سادس قرارات مجلس الوزراء اليوم





سادساً: وافق مجلس الوزراء على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسينى والثابت في المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفى عالى الحرارة (1800م5)، وذلك لصالح كلية العلوم، جامعة عين شمس.





سادس قرارات مجلس الوزراء اليوم





سابعاً: وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية.





ثامن قرارات مجلس الوزراء اليوم





ثامناً: وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتسجيل الأراضى محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.





تاسع قرارات مجلس الوزراء اليوم





تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



