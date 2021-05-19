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دكرنس يعرقل مسيرة المتصدر فاركو بالقسم الثانى

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنتهى لقاء إفتتاح الجولة بالتعادل السلبى بين فاركو وضيفه دكرنس فى المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 22 بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

بدأ فاركو بتشكيل أساسى مكون من:

محمد شيكا ، محمد سعيد ، سليمان عبدربه ، أحمد عوض ، سليم عبدالخالق ، أحمد سعيد ، جان إيرنزى ، بلال جمال ، أنطونى لوكوسا ، محمد حمبوزو ، على بهيج.

بينما بدأ دكرنس بتشكيل أساسى مكون من:

عمر ساجد ، عادل أدهم ، عماد حلمي ، أحمد حاتم ، محمد فوزي ، حميدة علي ، إبراهيم سليمان، مؤمن سمير ، هشام بركات ، عمرو سماكه ، محمد رمضان "حله".

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال شوطى المباراة فى إدراك هدف والفوز باللقاء وإن كانت أبرز فرص اللقاء هى تصدى عارضة دكرنس لهدف محقق لفاركو لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى دون أهداف.

التعادل رفع رصيد فاركو للنقطة 45 بالمركز الأول بينما إرتفع رصيد دكرنس للنقطة 30 بالمركز السادس.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من صبري ابراهيم "حكم ساحه" ، وليد امين "مساعد اول" ، أحمد السيد "مساعد ثانى" ، محمود السعدوني حكم رابع ، مراقب مسابقات كابتن محمد رشدي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1-فاركو 45 نقطة
2- الحرس 42 نقطة
3- الأوليمبى 37 نقطة
4- البلدية 36 نقطة
5- أبو قير 33 نقطة
6- دكرنس 30 نقطة
7- الرجاء 27 نقطة
8- سبورتنج 26 نقطة
9- دمنهور 25 نقطة
10-المنصورة24 نقطة
11- المالية 22 نقطة
12- الجزيرة 21 نقطة
13- الحمام 20 نقطة
14- كفر الشيخ 20 نقطة
15 بيلا 15 نقطة
16- بنى عبيد 14 نقطة

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