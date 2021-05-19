النائب محمد عمارة يقترح إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية وتقسيمه إلى مهني وتدريبي

أعلن النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن تقديمه اقتراح برغبة لإنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية وتقسيمه إلى مهنى وتدريبى وذلك لخريطة أكثر وضوحا للمراكز والنجوع وحسن استغلال رأس المال البشرى الشبابى وذلك بالتماشى مع رؤية 2030 بالنهوض بمستويات التشغيل والحد من البطالة.



وأوضح "عمارة" خلال الاجتماع، أنه سيتم العمل على موضوع الألعاب الإلكترونية وربطها بالرياضة البدنية ورفع كفاءة مساهمة اتحاد الالعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه يعتزم البدء فى تقديم إقتراح برغبة لإنشاء "أبلكيشن" للوزارة تعريفى للتفاعل الجاد وإنشاء كودا للرياضة بتعريفاته وتعريفات جميع الالعاب الرياضية وقوانينها لزيادة التشجيع على الممارسة الرياضية من خلال المعرفة وانخراط الشباب فى الممارسة الرياضية والتوعية الصحيحة والوصول الى اكبر قدر ممكن من الشباب لحسن بناء وعى الشاب ورفع كفاءة التثقيف الرياضى فى العقد المحوكم فى الاستثمار الرياضى مراعاة عدد ساعات الاستفادة والمكونة من اربع ساعات مراعاة أن تكون فى أوقات حيوية حتى يتثنى الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الشباب.



وتابع أن مقترحاته تأتى استجابة لمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين الصناعة المصرية سيتم البدء فى تقديم إقتراح برغبة لإنشاء براند مصرى "علامة تجارية مصرية" ويسوق داخليا وخارجيا ويكون تلك البراند للملابس الرياضية والمستلزمات الرياضية بعلامة وصناعة مصريا وقادر على المنافسة وذلك له مردودات إيجابية كثيرة.



كما طالب بمراجعة نظام الانتخاب فى المراكز الشبابية لما يسببه من صراعات قبلية داخل مجالس الإدارات والاستفادة فقط فى العمليات الانتخابية دون النظر للغرض الأساسى لمركز الشباب وهو الممارسة الرياضية التى كفلها الدستور بأنها حق وخلق خلايا شبابية إيجابية والنظر فى القانون باستحداث هيكل إدارى بمدير تنفيذى واستعادة تعظيم دور مراكز الشباب مرة أخرى.