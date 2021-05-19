عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام المقاولون

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه للقاء المقاولون العرب بعد قليل فى إطار الأسبوع ال٢٣ بمسابقة الدورى المصرى.

التشكيل جاء كالأتى..

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي .. محمد حسن، عماد حمدى، محمد عادل.

خط الوسط الهجومي.. شكرى نجيب، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي، أحمد كاستيلو، باهر المحمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، نادر رمضان، عمر الوحش، بابل، شيلونجو.